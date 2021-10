Napoli-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli sfida il Bologna giovedì 27 ottobre alle 20,45 per continuare a viaggiare davanti a tutti in Serie A andando a riagganciare il Milan. Spalletti, squalificato e sostituito in panchina da Domenichini, vuole tornare a vincere dopo il pari con la Roma, ma davanti si troverà un Bologna che grazie al cambio di modulo ha ritrovato alcune certezze ed è decimo in classifica con 12 punti nonostante arrivi alla gara dopo la sconfitta con il Milan e il pari con l’Udinese

Napoli-Bologna: le scelte di Spalletti

La squadra campana si gioca la gara che vale il ritorno in testa alla classifica con la squadra quasi al completo. Mancheranno solo Manolas, Ounas e Malcuit, insomma nessun big. In porta Ospina dovrebbe mantenere il posto da titolare, davanti a lui Rrahmani e Koulibaly saranno i centrali con Mario Rui e Di Lorenzo sugli esterni. In mediana Demme insidia Anguissa, ma difficilmente la spunterà al fianco di Fabian Ruiz. In attacco occasione dal primo minuto per Lozano pronto a vincere il ballottaggio con Politano, mentre le altre tre maglie sono già sulle spalle di Osimhen, Zielinski e Insigne.

Napoli-Bologna: le scelte di Mihajlovic

Mihajlovic arriva invece alla partita senza Soumaoro e Soriano, squalificati, e Arnautovic, ko per infortunio. Confermata la difesa a tre davanti a Skorupski con Medel, Binks e Theate, mentre sugli esterni agiranno due laterali molto difensivi come De Silvestri e Hickey. Rispetto al recente passato non giocheranno due fantasisti dietro all’unica punta, ma sarà infoltito il centrocampo con tre mediani come Schouten, Svanberg e Dominguez. Così in attacco sarà coppia tutta rapidità e tecnica formata da Barrow, 3 gol e 2 assist nelle ultime tre gare, e Orsolini.

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

Napoli (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Lozano, Zielinsko, Insigne, Osimhen

Bologna (3-5-2) Skorupski; Binks, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Barrow, Orsolini.

Dove vedere Napoli-Bologna in diretta streaming e tv

La diretta tv e streaming di Napoli-Bologna sarà trasmessa da DAZN attraverso la propria App e anche da Sky sui canali Sport Calcio e Sport ai numeri 202 e 251. Le alternative per lo streaming sono Now Tv, servizio on demand, e Sky Go. La telecronaca del match per quello che riguarda DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini, mentre su SKY a raccontare la parita saranno Federico Zancan e Luca Marchegiani.