Napoli-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv

Il Bologna per mantenere i quattro punti sulla Roma e volare in Champions League, il Napoli per rimanere ottavo e puntare almeno alla Conference League. Al Maradona ci sono quindi punti pesanti in palio tra due squadre che ultimamente sembrano essere a corto di fiato, Thiago Motta nelle ultime cinque gare ne ha vinta solo una ma non ha mai perso, Calzona invece è reduce da tre pareggi e una sconfitta.

Napoli-Bologna, le scelte di Calzona

Buone notizie per i padroni di casa che recuperano Kvaratskhelia con il georgiano che tornerà titolare nel tridente insieme a Osimhen e a Politano. Fuori dai giochi per infortuni vari Zielinski, Raspadori e Dendoncker, in mediana insieme a Lobotka e Anguissa ci sarà quindi Cajuste, non cambia la difesa con Olivera, Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenz davanti a Meret.

Napoli-Bologna, le scelte di Thiago Motta

Il Bologna non potrà invece contare Ferguson, al suo posto probabile l'inserimento di Fabbian con Aebischaer e Freuler a riempire il cono centrale del campo. Il tridente offensivo vedrà Zirkzee al centro e sugli esterni Saelemakers e probabilmente Orsolini e non Ndoye. Difesa confermata con Kristiansen e non Lucumì a sinistra mentre Calafiori e Beukema proteggeranno Skorupski.

Napoli-Bologna, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera; Cajuste, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratslhelia

Bologna (4-2-3-1) Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orosolini, Aebischer, Saelemaekers

Napoli-Bologna in diretta tv e streaming

La sfida tra Napoli e Bologna di sabato alle 18 sarà trasmessa solamente da DAZN in streaming su sito ufficiale e App disponibile su console, Smart TV, tablet, Firetsick, smartphone e tutti gli altri dispositivi abilitati. Prima di poter vedere la partita bisognerà sottoscrivere un abbonamento.