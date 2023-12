Napoli-Braga, probabili formazioni e dove vederla

Il Napoli ha un piede e mezzo agli ottavi di Champions League, al Maradona domani alle 21 potrà anche perdere con un gol di scarto per approdare nel lotto delle magnifiche sedici lasciando gli avversari del Braga in terza posizione e quindi in Europa League a meno di clamorose sorprese in Unione Berlino-Real Madrid. Mazzarri deve riuscire a centrare l'obiettivo, o meglio deve solo completare l'opera già ben avviata da Rudi Garcia

Napoli-Braga, le scelte di Mazzarri

Mazzarri non cambia il Napoli nonostante le tre sconfitte di fila. Il tecnico conferma il 4-3-3 e tutto la squadra che ha perso le ultime gare, a sinistra senza Mario Rui e Olivera spazio ancora a Natan con Juan Jesus centrale, in mediana i soliti noti con Zielinski in netto vantaggio su Elmas. Non cambia il tridente con Osimhen, fresco di pallone d'oro africano, affiancato da Politano e Kvartskhelia, ancora ai box Lindstrom

Napoli-Braga, le scelte di Jorge

Sarà un Braga d'attacco quello che si presenterà al Maradona e non potrebbe essere altrimenti visto l'obbligo di vincere segnando a raffica. In attacco il centravanti sarà Banza con Zalazar, Djalo e il talentuoso Horta alle sue spalle. Dovrebbe recuperare in mediana l'eterno Joao Moutinho, in difesa spazio a Niakaté con Fonte.

Napoli-Braga, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar, Horta; Banza. All. Jorge.

Napoli-Braga, diretta tv e streaming

La sfida del Maradona sarà visibile solo sulle frequenza di Sky ai canali numero 204 e 253, inoltre gli abbonati potranno servirsi del servizio streaming di Sky Go. In alternativa sarà possibile vedere la gara, sempre a pagamento su Now TV, niente diretta su Canale 5.