Napoli-Cagliari, dove vederla e probabili formazioni

Il Napoli, fresco di passaggio agli ottavi di Champions League, affronta sabato alle 18 il Cagliari di Claudio Ranieri. Mazzarri ha bisogno del secondo successo di fila per tornare alla vittoria anche in campionato e cercare di riconquistare il quarto posto perduto, obiettivo minimo stagionale. Il Cagliari continua il suo percorso di lotta e sudore verso la salvezza, i sardi non muoiono mai e lo hanno dimostrato anche nell'ultimo turno con una rimonta tutta nel recupero contro il Sassuolo.

Napoli-Cagliari, le scelte di Mazzarri

Mazzarri non cambia il suo Napoli, a sinistra senza Mario Rui e Olivera, spazio ancora a Natan, splendido protagonista con il Braga. Per il resto dentro tutti i titolarissimi con il solito tridente Kvaratskhelia, Osimhen, Politano e nessun turnover nemmeno in mediana con Zielinski ampiamente in vantaggio su Elmas. Niente di nuoto sotto il sole, anche perché non c'è tempo per rifiatare, il quarto posto non va fallito e senza i migliori il rischio è quello di vedere scappare Roma e Bologna.

Napoli-Cagliari, le scelte di Ranieri

Senza Rog, Capradossi e Shomurodov, Ranieri potrebbe di nuovo partire con un centravanti e una seconda punta: nel primo caso è sfida tra Lapadula, Petagna e Pavoletti, nel secondo ballottaggio tra Oristanio e Luvumbo. In mediana torna Makombou ma potrebbe non giocare con Nandez scudiero di Prati, alle spalle delle punte probabile ci sia Viola e non Mancosu. In difesa da tenere d'occhio la crescita di Dossena.

Napoli-Cagliari, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Prati, Augello; Viola; Petagna, Luvumbo.

Napoli-Cagliari, dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Napoli e Cagliari sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Dazn su sito ufficiale e App, la telecronaca sarà di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.