Napoli in Champions League: quanto vale la qualificazione

Missione compiuta: il Napoli è matematicamente qualificato alla prossima Champions League. Gli azzurri hanno abbandondato il sogno Scudetto nel rush finale, ma sono riusciti a centrare l’obiettivo stagionale, il ritorno nella massima competizione europea. De Laurentiis festeggia, anche sui social, la tredicesima qualificazione del suo Napoli alle competizioni europee, e il terzo posto potrebbe cambiare anche le strategie sul mercato. La cessione di un big, probabilmente Osimhen, non sarà l’unico grosso capitale in ingresso nella casse dei campani, la qualificazione in Champions porterà infatti molti milioni.

Quanto guadagna il Napoli con la Champions League

L’ingresso automatico nei gironi garantirà 15,5 milioni di euro, a cui andranno sommati i guadagna per i risultati in campo, nella prima fase infatti si assegnano 2,8 milioni per la vittoria e 930mila euro per il pareggio, senza contare i possibili pienoni allo stadio nelle tre partite casalinghe garantite dalla partecipazione.

C’è poi il discorso legato ai dirittti televisivi, coni l terzo posto il Napoli andrebbe a guadagnare circa il 20 per cento dei 150 milioni a disposizione, a cui vanno sommati i ricavi generati dalle partite giocate nel prossimo torneo, in totale quindi a questa voce dovrebbero entrare nelle casse circa 20 milioni di euro.

Come cambia il mercato del Napoli con i soldi della Champions League

Facendo un rapido calcolo la qualificazione alla Champions porterà al Napoli un guadagno tra i 35 e i 40 milioni di euro solo per la fase a gironi. Un tesoretto da utilizzare sul mercato con una parte già investita nei colpi Kvaratskhelia e Olivera, mentre di oggi è la notizia dell’assalto a Traorè del Sassuolo con offerta già recapitata di 16 milioni, al momento però ritenuta bassa dal Sassuolo. Il nodo dellla prossima estate sarà però legato al dopo Osimhen. Il nigeriano dovrebbe partire, le inglesi sono infatti disposte ad offrire i 100 milioni chiesti da De Laurentiis. Giuntoli è già a caccia del sositituto con tre nomi sul taccuino: Scamacca, Broja e Simeone.