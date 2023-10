Napoli, entra in scena Antonio Conte

Rudi Garcia resta in sella, ma non è saldo e anzi lo stesso De Laurentiis ha detto che una decisione deve essere ancora presa. Vuole decidere con calma il presidente del Napoli, senza sbagliare perché proprio non lo può fare. La squadra non riesce più a esprimersi, la sconfitta con la Fiorentina non solo è dura da digerire ma complica anche la classifica che è poi l'unica cosa che conta. Ieri durante un incontro tra il tecnico e i dirigenti è emersa l'insoddisfazione di tutti e sono anche stati delineati gli obiettivi minimi da raggiungere: il quarto posto e la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Napoli, Antonio Conte può essere il nuovo allenatore?

Ma chi li dovrà conquistare? E' la domanda che tutti si pongono perché proprio le parole di oggi di De Laurentiis non hanno per niente blindato Garcia, dando ovviamente il via alle indiscrezioni in caso di esonero. Di nomi ne sono stati fatti tanti, c'è per esempio l'idea Tudor, da vagliare anche se il francese dovesse essere confermato e poi non dare la svolta nel prossimo mese.

Il nome che però potrebbe far saltare subito il banco è quello di Antonio Conte. Secondo Sky Sport infatti è proprio l'ex CT l'uomo che potrebbe spingere De Laurentiis verso l'immediato cambio di guida tecnica. Sempre secondo le indiscrezioni della tv, il nodo ingaggio sarebbe superabile visto che le cifre di Conte sono più o meno le stesse che in estate erano state offerte a Luis Enrique, anche sulla questione tattica si potrebbe trovare un accordo visto che la rosa resta comunque lunga e che il passaggio alla difesa a tre potrebbe essere assorbito con Natan, Juan Jesus, Ostigard, Rrahmani e magari Di Lorenzo a lavorare da "braccetto". Insomma le parti potrebbero essere al lavoro, ma a distanza, Conte infatti è a Milano, mentre a Napoli Garcia aspetta.