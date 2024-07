Come giocherà il Napoli di Antonio Conte

La rivoluzione di Antonio Conte è iniziata anche in campo. Dopo tante parole e i primi movimenti di mercato, la mano dell'allenatore inizia a vedersi anche in campo a Dimaro dove è iniziata da qualche giorno la preparazione del Napoli alla prossima stagione, che dovrà essere quella del riscatto. Ieri è andata in scena la prima amichevole, poco indicativa a livello di nomi ma già abbastanza importante per capire lo schema che utilizzerà l'ex Ct della Nazionale.

Il caposaldo sarà la difesa a tre completamente rinnovata con Buongiorno e Rafa Marin già sicuri del posto e un terzo difensore che andrà acquistato sul mercato, Hermoso resta la prima scelta. Probabile che il centrocampo possa essere a quattro con due esterni difensivi come Di Lorenzo e Olivera e il duetto di centrocampisti che unirà muscoli e fosforo e qui già è tutto apparecchiato per la conferma di Lobotka e Anguissa.

In attacco non ci sarà più Osimhen, promesso sposo del PSG, al suo posto si sta spingendo per Lukaku che rispetto all'Inter avrà una sistema di gioco alle spalle diverso. Se con i nerazzurri la spalla era il solo Martinez, ora Conte dovrebbe iniziare la stagione con un tridente per dare la possibilità a Kvaratskhelia di tornare a fare le sue giocate sul lato sinistro del campo. Dall'altra parte spazio a Politano, anche lui confermato, mentre Lindstrom si sta giocando il posto e Raspadori arriverà presto in ritiro e si dovrà capire se potrà esser utile alla causa oppure se dovrà essere sacrificato per aumentare la batteria degli esterni.