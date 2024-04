Il Napoli continua a sognare Antonio Conte

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? La domanda è di quelle da un milione di dollari con De Laurentiis che questa volta non potrà sbagliare. Dopo i tanti cambi di questa stagione e con la reale possibilità di non andare nemmeno in Europa, serve un cambio deciso, convinto e vincente. Il primo della lista sarebbe Vincenzo Italiano, allenatore che piace già da un anno e potrebbe usare gran parte dei giocatori in rosa per il suo 4-3-3, senza dimenticare che a livello di ingaggio rientrerebbe perfettamente nei parametri azzurri, oggi il suo stipendio a Firenze è di 1,7 milioni.

Conte al Napoli, De Laurentiis non si arrende

Italiano primo della lista, ma De Laurentiis sembra non aver abbandonato la pista Antonio Conte. Il tecnico è libero, ma rispetto al suo "antagonista" alla corsa alla panchina servirà un grande sforzo. L'ex allenatore di Inter e Juventus infatti viaggia su ingaggi molto alti e soprattutto vuole essere competitivo subito, quindi servirebbe una campagna acquisti importante con nuove pedine di valore, utili anche per il passaggio al 3-5-2.

Secondo gli ultimi rumors la voglia di portare Conte sotto il Vesuvio è ancora intatta e De Laurentiis starebbe pensando di accettare le richieste di ingaggio del tecnico e di dargli carta bianca anche sul mercato, solo rumors per il momento, ma l'ora della scelta definitiva sta per scoccare e il nodo nuovo allenatore del Napoli verrà presto sciolto.