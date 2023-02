Napoli-Cremonese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli per continuare la propria corsa solitaria verso lo Scudetto, la Cremonese per trovare la vittoria che possa ridare qualche speranza salvezza. Domenica alle 20,45 va in scena il più classico dei testacoda in Serie A con Spalletti che questa volta non vuole errori o cali di tensione come quelli visti in Coppa Italia in cui gli ospiti sono riusciti a sbancare il Maradona e a passare il turno.

L'abisso tecnico tra le due squadre è certificato dai numeri, i campani hanno 56 punti in classifica, gli avversari solo 8, il Napoli ha vinto 18 gare su 21, la Cremonese non solo non ha mai conquistato i tre punti ma ha perso in ben 13 occaisoni. Si affrontano il miglior attacco e la miglior difesa del campionato e la peggior retroguardia e il secondo peggior reparto avanzato. Ribaltare il pronostico per a neopromossa sembra davvero quasi impossibile questa volta.

Napoli-Cremonese, le scelte di Spalletti

Procede a vele spiegate la marcia verso la gara della squadra di Spalletti che ha il solo dubbio Demme, il centrocampista ha lavorato a parte un giorno della settimana, ma dovrebbe farcela. Rosa quindi al gran completo e dentro tutti i titolarissimi con Politano che batte la concorrenza di Lozano per giocare a destra nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. In mediana tutto ruota intorno a Lobotka con Zielinski e Anguissa ai suoi fianchi, confermata anche la difesa in cui Mario Rui non teme la concorrenza di Olivera per essere il padrone della fascia sinistra.

Napoli-Cremonese, le scelte di Ballardini

Ballardini cerca la seconda impresa al Maradona dopo quella in Coppa Italia con un solido 3-5-2 in cui ci sono un paio di dubbi ancora da sciogliere. In attacco con Okereke in non perfette condizioni fisiche sono Afena Gyan e Dessers a giocarsi il posto con il primo favortio. In difesa Vasquez dovrebbe vincere la concorrenza di Bianchetti. Tre i sicuri assenti: Quagliata, Lochoshvili e Buonaiuto.

Napoli-Cremonese, probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan.

Napoli-Cremonese in diretta tv e streaming

La sfida tra Napoli e Cremonese sarà trasmessa in diretta tv e streaming solo su DAZN con le immagini dal Maradona che saranno fruibili sia sulla App della piattaforma che detiene i diritti per tutte le gare di Serie A che sul sito ufficiale. La telecronaca è stata affidata a Ricky Buscaglia e Dario Marcolin.