Date e orari delle partite del Napoli in Champions League

Dopo il sorteggio, la Uefa ha indicato anche le date delle gare del Napoli in Champions League. Gli azzurri dopo essere arrivati fino ai quarti di finale della competizione lo scorso anno, eliminati dal Milan, riprovano l'assalto alla coppa dalle grandi orecchie, ovviamente da outsider perché le favorite sono altre, Manchester City campione in carica in testa. La squadra di Garcia uno dei top club lo affronterà già nei gironi visto che l'urna gli ha messo di fronte il Real Madrid dell'ex Ancelotti. Buona la sorte per la altre due fasce con Union Berlino e Braga.

Le date e gli orari delle partite del Napoli in Champions League

L'esordio degli azzurri arriverà proprio con i portoghesi il 20 settembre in trasferta. La prima al Maradona sarà da sogno con lo stadio che probabilmente si riempirà in ogni ordine di posto per accogliere il 3 ottobre il Real Madrid, la squadra che più volte ha vinto la Champions. Il match sarà molto importante in chiave qualificazione e quindi Garcia avrà bisogno anche dei suoi tifosi per cercare l'impresa.

La Champions League del Napoli continuerà con la sfida del 24 ottobre alle 21 con l'Union Berlino in Germania. Le gare di ritorno vedranno il Napoli impegnato l'8 novembre alle 18,45 ancora contro i tedeschi, poi il 29 novembre alle 21 al Bernabeu con il Real e infine il 12 dicembre, ancora alle 21, con il Braga al Maradona.