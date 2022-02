Napoli, difesa di ferro: solo Guardiola meglio di Spalletti in Europa

E’la difesa il punto forte del Napoli che torna in scia all’Inter dopo la sconfitta dei nerazzurri nel derby e il successo degli azzurri a Venezia. Proprio in Laguna è arrivata l’ennesima grande prestazione della retroguardia, uscita dal campo ancora una volta imbattuta. Finita l’emergenza infortuni, Spalletti ha ricominciato a correre verso il primo posto: nel 2022 nessuna sconfitta, un pari con la Juve con mezza squadra fuori e quattro vittorie di fila in Serie A.

Napoli: difesa da record in Europa

I numeri nel calcio non raccontano tutto, ma a volte servono per capire quanto una squadra può davvero essere competitiva. C’è chi dice che gli Scudetti si vincono più grazie alle difese che ai reparti avanzati, Spalletti forse la pensa proprio così visto che ha la miglior retroguardia in Italia, 16 i gol al passivo, e la seconda migliore dei cinque campionati top in Europa. Solo il Manchester City di Guardiola ha fatto meglio con quattordici palloni raccolti nella propria porta.

La porta azzurra è blindata grazie alle parate di Meret e Ospina a cui il ballottaggio continuo sembra dare più stimoli che problemi, a Di Lorenzo e Mario Rui che magari non sfonderanno in attacco come i vari Theo Hernandez e Dumfries, ma sono delle certezze in fase difensiva e poi con i centrali che Spalletti ha saputo plasmare.

Rrahmani, arrivato dal Verona per essere una colonna, si era perso nella prima stagione in Campania. Poi è arrivato il nuovo allenatore e il gigante è cresciuto a dismisura, togliendo il posto a Manolas, e azzannando i bomber avversari. Lui è la sorpesa della stagione, mentre Koulibaly è il centro nevralgico che però è più di due mesi che nel Napoli non gioca tra infortunio e Coppa d’Africa. E forse è proprio questo il vero miracolo spallettiano, la sua difesa è la seconda migliore d’Europa senza il miglior centrale in rosa che ha appena alzato la Coppa d’Africa con il Senegal e sostituito da Juan Jesus arrivato in estate per essere la quarta scelta e dimostratosi super affidabile. Ora però Koulibaly è pronto a tornare, appena in tempo per la sfida dell’anno, sabato 12 febbraio alle 18 c’è Napoli-Inter, partita Scudetto tra il miglior attacco e la miglior difesa del torneo.