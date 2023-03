Napoli-Eintracht Francoforte, le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli torna in campo mercoledì sera alle 21 per chiudere la pratica Eintracht Francoforte e volare ai quarti di finale di Champions League. Il 2-0 dell'andata, maturato dopo novanta minuti in cui gli azzurri hanno dimostrato una certa superiorità, è un grande vantaggio per la squadra di Spalletti che al Maradona vuole a tutti i costi passare per continuare la sua corsa nella massima competizone europea per club.

I tedeschi sono davanti ad una montagna da scalare senza il bomber Kolo Muani e senza il proprio pubblico, ieri è infatti arrivata la decisione definitva che ha confermato l'impossibità dei tifosi tedeschi di acquistare i biglietti per motivi di ordine pubblico.

Napoli-Eintracht Francoforte, le scelte di Spalletti

Qualche dubbio nel Napoli che affronterà l'Eintracht Francofort, Meret e Kim dovrebbero stringere i denti ed essere del match, altrimenti toccherà a Gollini e Juan Jesus. Per il resto dentro tutti i titolarissimi con Mario Rui che torna a sinistra, e in attacco Lozano favorito su Politano, il messicano è completamente recuperato e dovrebbe chiudere il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Ancora indisponibile Raspadori che spera di poter rientrare il 2 aprile contro il Milan.

Napoli-Eintrach Francoforte: le scelte di Glasner

Glasner arriva al Maradona senza Kolo Muani, espulso all'andata e quindi squalificato per il prossimo match di Champions League. Al suo posto il centravanti sarà Borré sostenuto da Gotze e Kamada, nessun dubbio a centrocampo dove Rode sarà l'uomo d'ordine con al fianco Jakic. Davanti a Trapp la difesa a tre con Ndicka e Tuta sicuri del posto e Hasebe in vantaggio sulla concorrenza.

Napoli-Eintracht Francoforte: probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Ndicka, Hasebe; Buta, Jakic, Rode, Max; Kamada, Gotze; Borrè.

Napoli-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

La sfida del Maradona di mercoledì alle 21 sarà trasmessa solamente da Amazon Prime in Italia. Il colosso di Bezos ha scelto la sfida del Napoli come sua esclusiva per questa giornata di Champions League, niente diretta tv quindi su Sky o streaming su Mediaset Infinity+. La teelcronaca sarà di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.