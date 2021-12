Napoli - Empoli 0-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Si diceva che non aveva niente da perdere, che sarebbe stata una gara senza troppe pretese, fatto sta che l'Empoli di Andreazzoli continua a stupire tutto e tutti, battendo di misura il Napoli al Diego Armando Maradona, e compiendo un'altra impresa in questa stagione dopo il successo a inizio campionato contro la Juventus. Una gara nella quale ovviamente il pallino del gioco lo hanno avuto i partenopei, così come le maggiori occasioni, ma l'Empoli, come ormai ci ha abituato, ha giocato la partita a viso aperto, non cambiando la propria identità, giocando come sempre un calcio propositivo e ordinato. E alla fine il risultato è la vittoria, la terza nelle ultime quattro gare. Numeri impressionanti per la formazione di Andreazzoli, che toccano quota 26 punti, agganciando il settimo posto in classifica, portandosi a meno due dalla Juventus.

Articolo su Firenze Today

Il tabellino

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme (18' st Anguissa), Zielinski (22′ Insigne) ; Lozano (18' st Politano), Ounas, Elmas (42' st Malcuit); Mertens (18' st Petagna. A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Manolas. Allenatore: Domenichini (Spalletti squalificato)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto (37' st Viti), Parisi; Zurkowski (34' st Bandinelli), Stulac (19' st Ricci), Henderson (18' st Haas); Bajrami (19' st Di Francesco); Cutrone, Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Tonelli, Fiamozzi, Marchizza, Romagnoli, La Mantia, Mancuso. Allenatore: Andreazzoli

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 35' st Cutrone (E)

NOTE: Ammoniti: Zurkowski (E). Recupero: 2'pt, 6'st.

