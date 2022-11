Napoli-Empoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Penultimo turno in Serie A prima della sosta per i Mondiali e il Napoli capolista sfida l'Empoli per continuare a correre davanti a tutti. La squadra di Spalletti ha vinto anche contro l'Atalanta e ha staccato la concorrenza, adesso non deve inciampare sulle "piccole" come fatto in passato in modo da arrivare alla sosta con ampio margine sulle inseguitrici. L'Empoli grazie al successo contro il Sassuolo è salito a 14 pounti a più otto sulla zona retrocessione il lavoro di Zanetti è di alto livello, manca solo lo sgambetto ad un big per impreziosirlo ancora di più.

Napoli-Empoli: le scelte di Spalletti

Nel Napoli sarà ancora out Kvaratskhelia a causa della lombalgia, ieri non si è allenato e di sicuro non verrà rischiato nel match con l'Empoli, probabile invece un suo utilizzo con l'Udinese. Spalletti prepara così la carta Raspadori per chiudere il tridente formato da Lozano, che ha festeggiato le 100 presenze in A sabato, e Osimhen, in netto vantaggio su Simeone. Per il resto probabile l'utilizzo di tutti i titolari con solito ballottaggio tra Mario Rui e Olivera a sinistra.

Napoli-Empoli: le scelte di Zanetti

L'Empoli dovrebbe presentarsi al Maradona senza Destro uscito dopo appena sei minuti contro il Sassuolo e difficilmente recuperabile per il match con il Napoli. Al suo posto ci sarà Lammers con Satriano, con Baldanzi alle spalle. In difesa fuori dai giochi sia De Winter che Tonelli, la coppia centrale sarà Luperto Ismajli.

Napoli-Empoli: probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Lozano, Osimhen, Raspadori.

Empoli (4-3-1-2) Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Lammers.

Napoli-Empoli in diretta tv e streaming

La sfida del Maradona sarà trasmessa solamente da DAZN.La piattaforma fornirà le immagni in diretta streaming sia sul proprio sito ufficiale che sulla App fruibile con tutti i dispositivi abilitati. A commentare la gara saranno Ricky Buscaglia el'ex centrocampista azzurro Emanuele Giaccherini.