Napoli-Empoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli sfida l’Empoli al Maradona per provare a riprendersi la testa della classifica in Serie A. Spalletti affronta la gara in piena emergenza infortuni, ma con il sorriso sulle labbra per la qualificazione in Europa League strappata grazie al 3-2 sul Leicester. Ora è necessario riprendere la corsa in campionato interrotta con le ultime due gare senza successi, la sconfitta con l’Atalanta e il pari con il Sassuolo. Di fronte ci sarà l’Empoli di Andreazzoli, una delle rivelazione del torneo che da neopromossa è arrivata fino all’undicesimo posto in classifica. I toscani hanno già accumulato 23 punti ed è in trasferta che sono davvero pericolosi con quattro vittorie nelle sei gare disputate. Ottimo anche il periodo recente con le vittorie su Udinese e Fiorentina e il pari con il Torino negli ultimi tre turni

Napoli-Empoli: le scelte di Spalletti

Il Napoli domani rischia di dover rinunciare ancora una volta a otto giocatori. Fuori dai giochi sicuramente Osimhen e Koulibaly, non ci sarà anche Lobotka insieme al giovane Zanoli, mentre Spalletti spera di recuperare, almeno per la panchina Anguissa, Insigne e Fabian Ruiz. Il primo è il più vicino al rientro, per gli altri due il nodo verrà sciolto solo domani. Difficile anche vedere in campo Lozano che si è infortunato in Europa League. Insomma sarà ancora una volta una formazione ricca di seconde linee quella che si presenterà in campo domani al Maradona. Davanti a Ospina giocherà Juan Jesus, preferito a Manolas, in mediana arretrerà Zielinski vicino a Demme, mentre sulla linea dei trequartisti rientrrerà Politano alle spalle di Mertens, favorito su Petagna.

Napoli-Empoli: le scelte di Andreazzoli

Nessun indisponibili e solo un paio di dubbi per Andreazzoli in vista della sfida del Maradona. Bajrami viaggia veloce verso la rinconferma dopo l’ultima, ottima prova, Haas sfida Bandinelli in mediana, mentre Cutrone è in ballotaggio con Henderson e non appare favorito. Confermato ovviamente il 4-3-1-2, l’Empoli scenderà in campo con tutti i titolari, Ricci in regia, Luperto e Romagnoli in difesa e in attacco punterà forte su bomber Pinamonti che in Toscana sembra aver trovato l’ambiente giusto per far esplodere tutto il suo talento.

Napoli-Empoli: le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1) Ospina, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahamani, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Elmas, Ounas; Mertens

Empoli (4-3-1-2)Vicario, Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Haas, Ricco, Zurkowski; Bajrami, Pinamonti, Henderson.

Napoli-Empoli: diretta streaming e tv

Napoli-Empoli sarà trasmessa solamente da DAZN, niente Sky quindi per la prossima gara del Maradona. La piattaforma che detiene i diritti tv della Serie A per le prossime tre stagioni è visibile su tutti i dispositivi abilitati, tra cui pc, smartphone, tablet e smart tv, oltre alle consolle Playstation e Xbox, tramite la App. Ovviamente è necessario abbonarsi prima al servizio. La telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi e all’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch.