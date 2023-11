Napoli-Empoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E' il momento della verità per Rudi Garcia che dopo il deludente pari contro l'Union Berlino deve battere l'Empoli per conservare il quarto posto e sperare che basti per allontanare l'esonero. De Laurentiis aveva preso tempo fino alla sosta di metà novembre che è arrivata, nelle prossime due settimane dovrà decidere cosa fare. L'Empoli è reduce da due sconfitte di fila in campionato che lo hanno fatto ripiombare in zona retrocessione.

Napoli-Empoli, le scelte di Garcia

Garcia si affida ancora ai titolarissimi per cercare di rimanere in sella al Napoli. In difesa torna Natan dopo lo stop del giudice sportivo, farà coppia Rrahmani, non convocato dal Kosovo e pronto per la sfida con l'Empoli. Nessun cambio per il resto, in attacco al posto dell'infortunato Osimhen, che vorrebbe rientrare dopo la sosta, c'è Raspadori con Politano, due gol nelle ultime tre partite, e Kvartskhelia. Recupera dopo qualche noia fisica post Union Berlino Lobotka.

Napoli-Empoli, le scelte di Andreazzoli

L'Empoli ritrova Maleh dopo il turno di squalifica, il centrocampista si gioca la maglia da titolare con Fazzini e parte favorito. L'altro ballottaggio è in attacco dove Baldanzi dovrebbe spuntarla su Cambiaghi, a completare il tridente saranno Caputo e Cancellieri. In difesa Luperto con Ismajili al centro, a sinistra gioca ancora Cacace al posto di Pezzella, ai box anche Walukiewicz.

Napoli-Empoli, probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Natan. Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, kVartskhelia

Empoli (4-3-3) Berisha, Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cancellieri

Napoli-Empoli in diretta tv e streaming

Il match di domenica alle 12,30 tra Napoli ed Empoli sarà trasmessa da DAZN sul sito ufficiale e sulla App della piattaforma, in tv ci sarà anche la diretta su Sky ai canali Sport Uno, Sport Calcio, Sport 4K e 251. La telecronaca su DAZN sarà di Dario Mastroianni e Emanuele Giaccherini, su Sky di Federico Zancan e Nando Orsi.