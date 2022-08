Napoli-Espanyol, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E' il momento delle prove generali per il Napoli che affronta oggi alle 19 l'Espanyol. L'ultima amichevole estiva degli azzurri sarà un test probante contro una squadra che inizierà il campionato tra una settimana, proprio come i ragazzi di Spalletti. In attesa degli ultimi colpi di mercato, Kepa in porta e Raspadori in attacco dovrebbero essere i prossimi, gli azzurri si schiereranno con il 4-3-3 e una formazione che potrebbe ricalcare quello dell'esordio in A con il Verona il 15 agosto.

Spalletti schiererà davanti a Meret il sostituto di Koulibaly, Kim, e l'altra novità rispetto allo scorso anno sarà il gioiellino gerogiano Kvaratskhelia. Per il resto tante conferme, Rrahmani, Mario Rui e Di Lorenzo in difesa, Lobotka, Fabian Ruiz e Anguissa in mezzo al campo e Osimhen e Lozano in attacco.

Napoli-Espanyol, la partita in diretta tv e streaming

La sida tra Napoli ed Espanyol di oggi sarà trasmessa sia in diretta tv che in streaming, ma sarà a pagamento per tutti coloro che vorranno vedere le immagini. I tifosi potranno acquistare il match a 2,99 euro, decisamente meno rispetto ai 9,99 delle altre amicheovli del Napoli, per guardare la partita in tv su Sky al canale 251. Ricordiamo che il match non è incluso nei pacchetti sport e calcio.

L'unico modo invece per guardare l'amichevole in streaming sarà quello di collegarsi alla pagina Facebook ufficiale del Napoli. La visione sarà sempre a pagamento, a 2,29 euro, e non sarà possibile su Sky Go e Now Tv.