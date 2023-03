Quando sarà la festa Scudetto del Napoli

Il dominio è assoluto e adesso anche i più scaramantici si sono arresi, il Napoli ha lo Scudetto in mano, deve solo chiudere la pratica ma di dubbi ormai non ce ne sono più. Spalletti e i suoi ragazzi vinceranno il Tricolore al termine di un campionato in cui nessuno ha praticamente mai messo in dubbio il risultato finale. L'ultima giornata è stata la fotografia perfetta della Serie A 2022-2023 con gli azzurri a travolgere il Torino in trasferta e le milanesi ad arrancare, e perdere, contro Udinese e Juventus.

La data della festa Scudetto del Napoli

Ora la seconda della classe è la Lazio che ha 19 punti di distacco, un gap enorme e incolmabile che anche grazie alla complicata rincorsa Champions League potrebbe alzarsi ancora con i biancocelesti, Inter, Milan, Roma e Atalanta a togliersi punti a vicenda. I tifosi napoletani a questo punto stanno solo aspettando la matematica per far scattare una festa che andrà in scena ben prima del 4 giugno quando verosimilmente al Maradona andranno in scena i festeggiamenti ufficiali con consegna della Coppa e tutto il programma della Lega Calcio.

La festa in piazza arriverà molto prima, e se fino a sabato scorso si pensava che la data giusta potesse essere il 3 maggio nel match contro l'Udinese, dopo i risultati di ieri è possibile che Spalletti chiuda definitivamemte i conti già il 30 aprile giorno del derby campano con la Salernitana al Mardona. Sarebbe un'impresa straordinaria perché significherebbe vincere lo Scudetto con 7 giornate di anticipo. Questo il programma se la media punti delle squadre dovesse essere confermata nelle prossime quattro giornate con il Napoli che si troverà di fonrte Milan, Lecce, Verona e Juventus in Serie A con in mezzo i due quarti di finale di Champions League con i rossoneri.

Se i campani dovessero invece frenare e le atre accelerare, ipotesi che al momento non si intravede all'orizzone visti gli ultimi novanta minuti, allora la data della festa Scudetto tornerebbe ad essere quella del 3 maggio con l'Udinese o con lieve slittamento al 7 dello stesso mese con la Fiorentina in casa. Difficile che si vada più avanti e quindi al 14 con il Monza, per ritardare così tanto servirebbe che la Lazio rosicchiasse quattro punti in un mese di campionato, a questo Napli sembra un'impresa impossibile.