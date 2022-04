Napoli - Fiorentina 2-3: tabellino e dove vedere gli highlights

Dopo il blitz agli ottavi di Coppa Italia, la Fiorentina espugna ancora il Maradona, questa volta in campionato. Un palpitante match in casa degli azzurri è finito col punteggio di 2-3 per i ragazzi di Vincenzo Italiano.

Passati in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con González dopo aver subito il dominio del Napoli, i viola nella ripresa hanno incassato il gol del pari da Mertens, appena entrato. Nonostante ciò, hanno avuto la forza di riportarsi in avanti grazie al primo gol in Serie A di Ikoné e poi incrementare ancora il punteggio con un bel gol di Cabral. Il Napoli, in lotta per lo Scudetto, ha provato a riaprirla con Osimhen, ma alla fine si è dovuto arrendere lasciando per strada punti preziosi: agganciato dall'Inter, ora rischia di veder fuggire il Milan a +4.

Tre punti importantissimi in chiave europea per la squadra di Italiano, che supera l'Atalanta, si porta a quota 53 a -1 dalla Lazio e dalla Roma (impegnata alle 18:00 con la Salernitana), con una partita ancora da recuperare il 27 aprile in casa contro l'Udinese.

Il tabellino

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (42' st Ghoulam); Fabian Ruiz (11' st Mertens), Lobotka (35' st Demme); Politano (1' st Lozano), Zielinski, Insigne (35' st Elmas); Osimhen. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Tuanzebe. Allenatore: Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor (41' st Martinez Quarta), Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan (20' st Maleh); Nico Gonzalez (41' st Callejon), Cabral (41' st Kokorin), Saponara (20' st Ikonè). A disposizione: Dragowski, Rosati, Terzic, Piatek, Sottil. Allenatore: Italiano

ARBITRO: Mariani

MARCATORI: 29' pt Gonzalez (F), 13' st Mertens (N), 21' st Ikonè (F), 27' st Cabral (F), 39' st Osimhen

NOTE: Ammoniti: Milenkovic, Ikonè (F); Recupero: 2' pt, 5'st.

Napoli - Fiorentina 2-3: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Napoli - Fiorentina 2-3 giocata domenica 10 aprile sono disponibili su Sky Sport