Napoli-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E'sfida tra seconde della classe al Maradona domenica alle 20,45. Il Napoli padrone di casa e reduce dalla sconfitta a testa alta contro il Real Madrid in Champions League, affronta la Fiorentina anche lei impegntaa giovedì in Europa con un pareggio raccolto all'ultimo respiro. Garcia e Italiano viaggiano a braccetto con 14 punti in classifica a meno quattro dalla coppia di testa Inter e Milan, il match è quindi una sorta di trampolino di lancio, chi vince mette le ali, chi perde ripartirà dalla pancia del gruppo delle big che cercano l'Europa.

Napoli-Fiorentina, le scelte di Garcia

Garcia continua a giocare senza la coppia difensiva centrale titolare, Juan Jesus e Rrahmani restano ai box e così sarèà fino a dopo la sosta, davanti a Meret fiducia quindi a Natan e Ostigard. Per il resto probabile che giochino ancora tutti i titolarissimi con i soliti due dubbi della vigilia, il terzino sinistro dovrebbe essere ancora Olivera e non Mario Rui, in attacco con Osimehn e Kvaratskhelia ci sarà uno tra Politano, Lindstrom e Raspadori, con il primo in leggero vantaggio.

Napoli-Fiorentina, le scelte di Italiano

Nella Fiorentina sempre assenti Mina, Pierozzi, Dodo e Castrovilli. Difficile capire come schiererà i suoi Italiano, probabile il ritorno al centro dell'attacco di Nzola, con alle spalle Bonaventura, Brekalo e Nico Gonzalez. In mediana possibile turno di riposo per Mandragora con Duncan vicino a Arthur. In difesa si candida Parisi a sinistra al posto di Biraghi.

Napoli-Fiorentina, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano.

Napoli-Fiorentina in diretta tv e streaming

La sfida del Maradona tra Napoli e Fiorentina sarà trasmessa solamente da DAZN sul sito ufficiale o sulla App della piattaforma streaming che detiene tutti i diritti del campionato italiano.