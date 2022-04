Napoli-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli per cercare il sorpasso sul Milan, la Fiorentina per agganciare il treno europeo. Punti pesanti in palio al Maradona nella sfida di domenica alle 15 in cui Spalletti, reduce dalla vittoria netta e convincente in casa con l’Atalanta, spera di riuscire a prendersi la testa della corsa verso lo Scudetto. I campani sono in un ottimo periodo di forma, ma davanti avranno un avversario ostico che lotta per entrare nella posizioni che valgono l’Europa League e non hanno risentito dell’addio del bomber Vlahovic, Italiano nonostante la cessione pesante ha una media più alta di quando aveva in squadra l’attaccante serbo.

Napoli-Fiorentina: le scelte di Spalletti

Rientrato l’allarme Osimhen, il nigeriano sarà regolarmente in campo nonostante il piccolo problema muscolare accusato in settimana, è scattato invece quello in difesa per Rraahmani. Il centrale è febbricitante, al suo posto dovrebbe giocare proprio come domenica scorsa Juan Jesus. Ancora out Di Lorenzo, viaggia verso la riconferma il giovane Zanoli, mentre dalla cintola in su sarà il miglior Napoli possibile con Zielinksi e Fabian Ruiz ai lati di Lobotka e Politano e Insigne ad accompagnare Osimhen nel tridente offensivo.

Napoli-Fiorentina: le scelte di Italiano

Problemi di formazione per Italiano che per la trasferta al Maradona non avrà a disposizione il terzino destro Odriozola e il regista Torrerira. Il primo verrà sostituito da Venuti in una difesa che verrà completata da Milenkovic, Igor e Biraghi. Le redini del centrocampo viola saranno invece affidate a Amrabat con Duncan e Castrovilli a chiudere il reparto in mediana. In attacco Cabral sembra aver vinto il ballottaggio con Piatek, sicuro del posto anche Gonzalez mentre sull’altra fascia è duello ancora aperto tra Sottil e Saponara.

Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Ospina, Zanoli, Juan Jesus Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne.

Fiorentina (4-3-3) Terraciano; Venuti, MIlenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil.

Napoli-Fiorentina in diretta tv e streaming

La sfida del Maradona sarà trasmessa solamente da DAZN, la piattaforma che detiene i diritti per la Serie A trasmetterà il match in streaming sulla propria App (visibile su tutti i dispositivi abilitati) oppure sul proprio sito ufficiale. Niente diretta su Sky, la telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia e a Simone Tiribocchi.