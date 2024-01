Napoli-Fiorentina, in otto saltano la Supercoppa Italiana

La nuova Supercoppa Italiana è pronta a partire giovedì alle 20 con la prima semifinale tra Napoli e Fiorentina, chi vince in partita secca affronta in finale il 22 gennaio la vincente di Inter-Lazio per alzare il primo trofeo stagionale del calcio italiano. Si gioca in Araba Saudita, scelta che non è piaciuta praticamente a nessuno ma che è figlia di un ricco e quindi alla fine tutti hanno accettato di giocare lontano dall'Italia.

Napoli-Fiorentina, le ultime notizie sugli infortuni

Napoli e Fiorentina non si presenteranno a ranghi completi alla sfida di giovedì prossimo e Mazzarri sarà più in difficoltà di Italiano almeno per quello che riguarda gli indisponibili. Il tecnico livornese infatti non potrà contare sugli infortunati Natan, Olivera e Meret, tutti nel pacchetto arretrato e con Gollini che proteggerà ancora la porta azzurra. Fuori dai giochi si cono anche due big del calibro di Osimhen e Anguissa, attualmenmte impegnati con le proprie Nazionali in Coppa d'Africa e out almeno per altre due settimane. Per fortuna dei Campioni d'Italia arrivano buone notizie da Cajuste che è tornato in gruppo e potrà essere della gara, forse anche dal primo minuto al fianco di Lobotka e Gaetano.

Nella Fiorentina mancheranno ancora una volta i lungodegenti Dodò e Castrovilli, entrambi fuori da tempo e con tempi di recupero abbastanza lunghi, difficili rivederli prima di febbraio o marzo. Fuorti dai giochia anche Nico Gonzalez, esterno argentino alle prese con un infortunio alla coscia, una brutta tegola per i toscani che dovranno ancora una volta fare a meno del loro capocannoniere, il sudamericano ha infatti messo a segno 9 reti tra campionato e coppe, più Beltran e Nzola, centravanti a quota rispettivamente 6 e 4 gol in stagione.