Napoli-Fiorentina, probabili formazione e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Continua la festa in casa Napoli con gli azzurri che scendono in campo al Maradona per la prima volta dopo la matematica certezza di aver vinto lo Scudetto. Domenica alle 18 continueranno quindi i festeggiamenti per la squadra di Spalletti che si troverà davanti una Fiorentina senza più stimoli in campionato e probabilmente già proiettata verso la semifinale di Conference League di giovedì contro il Basilea.

Napoli-Fiorentina: le scelte di Spalletti

I padroni di casa scenderanno in campo con gli eroi dello Scudetto, nessun cambio quindi rispetto alla formazione "tipo" se non quello di Olivera al posto di Mario Rui, unico indisponibile a causa dell'infortunio. Probabile la conferma di Elmas in attacco a destra con Kvartskhelia dall'altra parte e Osimhen al centro. In mediana torna Zielinski dal primo minuto con Lobotka e Anguissa.

Napoli-Fiorentina: le scelte di Italiano

Turnover in vista per la Fiorentina che giovedì sarà impegnata nella semifinale di Conference League. Il centravanti dovrebbe essere Jovic, alle sue spalle Castrovilli e gli esterni Kouame e Sottil. A centrocampo torna Amrabat mentre in difesa si rivede Milenkovic davanti a Terraciano.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Kouame, Castrovilli, Sottil; Jovic. All. Italiano

Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. All. Italiano

Napoli-Fiorentina in diretta tv e streaming

La sfida del Maradona sarà trasmessa in diretta tv e streaming solamente da Dazn, la piattaforma mette a disposizione degli abbonati le immagini della gara sulla App, scaricabile anche su Smart Tv e Fire Stick. Il match sarà trasmesso anche sul canale 214 del pacchetto Sky. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia e Marco Parolo.