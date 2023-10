Napoli, Garcia medita qualche cambio contro la Fiorentina

Il Napoli sta tornando, le due vittorie di fila in campionato con otto gol all'attivo e la sconfitta di misura contro il super Real Madrid di Ancelotti, sono segnali confortanti che allontanano gli spettri della crisi e le tante, forse troppe, critiche ai danni di Rudi Garcia. Il tecnico sta piano piano ridando al Napoli la sua anima, che non è quella di Luciano Spalletti, ma la via scelta del francese per provare a confermarsi campione d'Italia e correre il più avanti possibile in Europa.

Napoli-Fiorentina, le ultime notizie sulla sfida

Domenica alle 20,45 al Maradona arriva la lanciatissima Fiorentina di Italiano che si è inserita nella lotta di alta classifica e di sicuro non vuole mollare il colpo. Un altro test probante per il Napoli che potrebbe presentarsi in campo con una formazione in parte diversa rispetto a quella di Champions. Molto probabile che a sinistra venga ripescata Mario Rui, nonostante le uscite dell'agente degli ultimi giorni, in panchina andrà quindi Olivera. Nessun cambio davanti a Meret, Rrahmani e Juan Jesus non recuperano e giocheranno ancora Ostigard e Natan, entrambi in forte crescita.

Da valutare in mediana l'impatto su muscoli e mente della sfida con il Real Madrid, possibile che Lobotka, Anguissa e Zielinsi partano ancora dal primo minuto, con Cajuste e Elmas pronti a subentrare. Sicuro invece un cambio in attacco, Politano sarà lasciato a riposo con uno tra Lindstrom e Rapasadori a prenderne il posto, il primo sarebbe in vantaggio per ora.