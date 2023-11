L'ultimo Napoli di Walter Mazzarri

E' arrivato il momento dell'esordio per Walter Mazzarri che sabato contro l'Atalanta tornerà a sedersi sulla panchina del Napoli a dieci anni di distanza dall'ultima volta. Il tecnico ha preso il posto dell'esonerato Garcia e adesso deve trovare il modo di rialzare una squadra apparsa meno birllante dell'anno scorso e soprattutto meno convinta dei suoi mezzi.

L'ultima formazione di Mazzarri al Napoli

Secondo le ultime indicazioni Mazzarri dovrebbe ripartire dal 4-3-3, una rivoluzione rispetto al classico 3-5-2 con cui ha sempre giocato in carriera, non è un caso che l'ultimo suo Napoli era schierato con questo schema. Era il 19 maggio 2013 e gli azzurri erano impegnati all'Olimpico contro la Roma, alla fine persero la sfida 2-1, sconfitta arrivata dopo cinque successi di fila che però non avevano permesso al Napoli di sorpassare la Juve in cima alla classifica e così Mazzarri si fermò al secondo posto.

In quella formazione in porta c'era Rosati, e non De Sanctis il titolare di quella stagione, protetto dal capitano Cannavaro, da Britos e Rolando. A centrocampo giocarono Dzemaili e Behrami da interni, che sorpassarono Inler, mentre sugli esterni toccò a Maggio e Zuniga. Il tridente era invece formato da Hamsik, Pandev e Cavani, tre attaccanti che hanno scritto la storia del Napoli.