Napoli-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv

Il Napoli per provare a rimanere agganciato al treno per l'Europa, sperando che l'Italia riesca ad aumentare i posti nelle prossime competizioni continentali; il Frosinone per volare fuori dalla zona retrocessione. Al Maradona si assegnano punti pesanti nel lunch match di Serie A.

Napoli-Frosinone, le scelte di Calzona

Calzona dovrà fare a meno dello squalificato Ngonge e dell'infortunato Olivera. Il tecnico degli azzurri dovrebbe rilanciare Zielinski a centrocampo mentre in difesa non ci sarà Juan Jesus infortunato, al suo posto Ostigard. In attacco in rampa di lancio Politano insieme a Kvaratskhelia e Osimhen, apparso di nuovo in grandissima condizione in quel di Monza.

Napoli-Frosinone, le scelte di Di Francesco

Frosinone senza Oyono, Harroui, Kalaj e Monterisi, Di Francesco dovrebbe cambiare la difesa tornando a quattro con Okoli e Romagnoli centrali. In mediana Mazzitelli torna titolare sfruttando il cambio modulo, in attacco con Cheddira e Soulé, più Reinier che Seck.

Napoli-Frosinone, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ostigard, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Frosinone (4-3-3) Turati, Lirola, Monterisi, Okoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier

Napoli-Frosinone, diretta tv e streaming

La sfida tra Napoli e Frosinone sarà trasmessa da Dazn, che detiene i diritti per tutte le partite del massimo campionato italiano, e anche da Sky che ha messo in palinsesto proprio questo match da far vedere ai propri abbonati.