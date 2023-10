Napoli, il mese più lungo di Rudi Garcia

Avanti insieme, con obiettivi chiari e senza più possibilità di errore. De Laurentis ha deciso: fiducia a Garcia durante questa sosta e fino alla prossima che sarà a metà novembre. Un mese di tempo per tenersi stretto il Napoli, è questo il tempo dato a Garcia secondo alcune indiscrezioni tra cui quelle di calciomercato.com.

Napoli, Garcia resta al suo posto

E' ovvio che l'inizio di stagione non è piaciuto ai dirigenti azzurri, ci si aspettava di più dalla squadra campione d'Italia, ma per ora non ci sarebbero rischi di esonero per l'attuale tecnico chiamato però a una svolta. Il prossimo mese sarà quindi decisivo con alcune partite fondamentali come quella con il Milan in campionato e le due in Champions League con l'Union Berlino, in caduta libera ma comunque cliente pericoloso.

Dopo queste gare si decreterà se il Napoli è tornato, non solo sotto gli aspetti dei risultati ma anche sotto quello del gioco, oppure se per tornare ai suoi livelli dovrà trovare un nuovo allenatore. Garcia incassa quindi la fiducia ma a quanto pare a tempo e c'è già chi attorno a lui fa aleggiare altri tecnici. La lista uscita su molti media è composta da tre allenatori: Igor Tudor, Potter esonerato dal Chelsea dopo il mercato faraonico e la scorsa stagione fallimentare, e infine Gallardo.

In un mese Rudi Garcia dovrà quindi allontanare le critiche ed essere pienamente in gioco per i due veri obiettivi minimi stagionali: il passaggio agli ottavi di Champions League e il piazzamento tra le prime quattro in campionato. Se così non dovesse essere l'addio sarebbe probabile.