Napoli Genoa 3-0: tabellino e dove vedere gli highlights

Il Napoli e Insigne non steccano nell'ultima partita della carriera di Lorenzo Il Magnifico al Maradona. Un 3 a 0, con gol del capitano, che condanna un Genoa ormai quasi arreso al proprio destino al mesto ritorno in serie B dopo tanti anni. Manca solo la certificazione aritmetica.

Dopo mezzora, ecco la freccia del Napoli: cross perfettamente pennellato al centro dalla destra di Di Lorenzo. In mezzo all’area di rigore Osimhen anticipa tutti e di testa batte Sirigu. Il primo tempo si chiude con il minimo vantaggio napoletano, e un Genoa che non sembra avere le forze necessarie per rientrare in partita.

Dopo un quarto d'ora del secondo tempo, ecco il bis. Ed ecco Insigne. Prima il capitano sbaglia il rigore assegnato da Fabbri per un tocco di mano, poi l'arbitro decide di far ripetere la battuta e sul secondo tentativo Insigne non sbaglia.

Nel finale il terzo gol del Napoli, che certifica la pochezza del Genoa in una giornata in cui avrebbe dovuto giocarsi la vita. Lobotka parte da solo palla al piede e sfonda centralmente: al limite dell’area, calcia col destro e la mette nell’angolino alla destra di Sirigu.

Il tabellino

Marcatori: 32′ Osimhen (N), 65′ rig. Insigne (N), 81′ Lobotka (N)

NAPOLI (4-2-3-1) – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (72′ Ghoulam); Fabian Ruiz (72′ Lobotka), Anguissa (83′ Demme); Lozano, Mertens (72′ Zielinski), Insigne (88′ Elmas); Osimhen. All.: Spalletti. A disp.: Meret, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Ghoulam, Demme. Lobotka, Zielinski, Elmas, Politano, Ounas, Petagna.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti (55′ Ekuban), Ostigard, Bani, Criscito; Galdames (74′ Destro), Badelj (23′ Frendrup); Gudmundsson (74′ Melegoni), Amiri, Portanova (55′ Hernani); Yeboah. All.: Blessin. A disp.: Semper, Frendrup, Masiello, Ghiglione, Vasquez, Melegoni, Hernani, Cambiaso, Rovella, Ekuban, Destro, Piccoli. Ammoniti: Galdames, Lobotka

ARBITRO: Michael Fabbri.

Napoli - Genoa 3-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Napoli - Genoa 3-0 giocata domenica 15 maggio aprile sono disponibili su Sky Sport