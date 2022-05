Napoli-Genoa, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli per blindare il terzo posto dall’assalto della Juventus oggi lontana quattro punti, il Genoa per tentare la disperata impresa salvezza, sono due i punti da recuperare sulla Salernitana. Al Maradona va in scena una gara ricca di temi, per la classifica soprattutto per il Grifone, ma non solo. Sarà infatti l’ultima gara interna con la maglia del Napoli per Lorenzo Insigne, poi bisognerà capire come il pubblico reagirà allo striscione di contestazione apparso davanti allo stadio nei giorni scorsi contro Spalletti.

Napoli-Genoa: le scelte di Spalletti

Il tecnico in conferenza stampa ha tirato dritto, ha detto di voler restare e prepara la sfida con il Genoa con pochi dubbi di formazione. Davanti a Ospina giocheranno i titolarissimi, Koulibaly e Rrahmani centrali, e Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. In mediana Fabian Ruiz è sicuro del posto, al suo fianco più probabile l’utilizzo di Anguissa rispetto a quello di Lobotka. L’attacco è fatto per tre quarti, Osimhen, Lozano e Insigne sono insostituibili, manca ancora il trequartista con Mertens che sembra essere in vantaggio su Zielinski.

Napoli-Genoa: le scelte di Blessin

Il Genoa ha un solo risultato a disposizione, deve vincere e sperare che la Salernitana freni la sua corsa nelle ultime due giornate. Blessin non può fare calcoli e quindi arriverà al Maradona con l’offensivo 4-2-3-1. Davanti a Sirigu linea a quattro con Hefti, Bani, Ostigard e Criscito, in mezzo al campo senza Sturaro e Rovella, entrambi infortunati, spazio a Frendrup. In attacco la scelta dovrebbe ricadere su Desro centravanti con Amiri alle sue spalle accompagnato sugli estrni da Yeboah e Ekuban.

Napoli-Genoa: le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Østigard, Criscito; Frendrup, Badelj; Yeboah, Amiri, Ekuban; Destro.

Napoli-Genoa in diretta tv e streaming

La diretta streaming del match del Maradona sarà disponibile solamente su DAZN tramite app su tutti i dispositivi abilitati oppure sul sito ufficiale della piattaforma. Ricordiamo che prima di poter vedere le immagini sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento. La telecronaca della partita è stata affidata a Federico Zanon e a Sergio Floccari che ha giocato nel Genoa nelle stagioni 2002-2003 e 2009-2010.