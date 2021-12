Napoli, due nomi sul taccuino di De Laurentiis per il dopo Giuntoli

Dopo sei anni rischia di concludersi il rapporto tra Cristiano Giuntoli e il Napoli. Il direttore sportivo è entrato nel mirino della Juventus e quando la Vecchia Signora chiama tutto può succedere. I contatti ci sarebbero stati, per alcuni l’affare è avviato, per altri sono solo rumors, ma gli azzurri non possono rimanere a guardare e così De Laurentiis sembra essere pronto alla contromossa.

Napoli, il dopo Giuntoli sarà Sabatini?

Il presidente dei campani, secondo calciomercato.com, avrebbe iniziato a sondare il terreno per Walter Sabatini che ha lasciato il Bologna ed è quindi libero di accasarsi dove gli potrà sembrare può opportuno. Il Genoa della nuova proprietà americana ci ha provato in tempi non sospetti, ma l’affare non è andato in porto e così i rossoblu hanno puntato forte sul giovane Spors.

Ora il Napoli starebbe corteggiando l’uomo mercato e grande scopritore di talenti. Per il dopo Giuntoli però ci sarebbe anche un’altra idea, che in realtà nuova non è, perché si può parlare di un ritorno di fiamma.

Sartori è il sogno del Napoli per Giuntoli

La seconda idea per il nuovo Direttore Sportivo del Napoli, sempre che Giuntoli abbia davvero l’intenzione di partire verso Torino, sarebbe Sartori. Il fautore della favola Chievo e della grande crescita dell’Atalanta, già nel 2020 era stato contattato da De Laurentiis, ma tra rumors e notizie, alla fine tutto rimase così com’era con Giuntoli e Sartori che non cambiarono aria. Difficile pensare che uno dei pilastri della Dea che vola possa lasciare proprio quando il lavoro non sembra essere finito, ma il mercato ha mille vie e tutto può succedere. Va comunque detto che prima di ogni possibile mossa del Napoli, dovrà essere Giuntoli a prendere la sua decisione: restare o cedere al corteggiamento della Juventus.