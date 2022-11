Napoli, gol e punti: la panchina è una miniera d'oro

Dieci vittorie di fila in campionato e otto punti di vantaggio sul Milan secondo della classe. Il Napoli rischia di ammazzare la Serie A e di farlo già prima della sosta per i Mondiali. La banda Spalletti viaggia a ritmi altissimi sia in Italia che in Europa, dove ha chiuso al primo posto il girone di Champions League, mentre le altre zoppicano e rischiano di annegare nei propri problemi.

Napoli, il segreto è la panchina

I grandi risultati degli azzurri sono figli di un mercato coraggioso e azzeccato che ha regalato a Spalletti una rosa più completa rispetto al passato fatta di giocatori con tanta fame. Così quando i titolarissimi vengono bloccati, è successo ieri contro l'Empoli per esempio, sono le seconde linee, che a ben vedere tanto seconde non sono, a dare la spinta decisiva per le vittorie.

Il Napoli è infatti la squadra che ha segnato più reti con giocatori entrati dalla panchina, nove in tutto, e quella che con queste reti ha guadagnato più punti in tutta la serie A, otto. Ieri ci hanno pensato Lozano e Zielinski a sbloccare una gara molto difficile, e il messicano è la terza volta che entra e segna dopo Bologna e Cremonese. Gol pesanti dalla panchina li hanno messi a segno partendo fuori dall'indici titolare anche Politano con il Verona, Simeone con Milan e Cremonese e ancora Olivera sempre con la Cremonese e Osimhen con il Bologna.

Spalletti è partito fortissimo, insegue il record di Sarri di tredici vittorie di fila in campionato, e vuole arrivare dove nemmeno l'ex tecnico è riuscito ad arrivare: riportare lo Scudetto a Napoli. Le premesse sono ottime, ma per completare l'opera non ci si potrà fermare mai.