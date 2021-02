Napoli-Granada, le probabili formazioni: Gattuso ritrova Mertens

Ribaltare la sconfitta per 2-0 subita nella gara di andata. Questo l'obiettivo del Napoli che domani, giovedì 25 febbraio, ospiterà allo stadio San Paolo il Granada nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League (fischio d'inizio alle 18.55). Una sfida alla quale gli azzurri si presentano dopo il ko per 4-2 incassato contro l'Atalanta in campionato, che ha allontanato i partenopei, adesso settimi in classifica, dalla zona Champions.

Napoli-Granada, le scelte dei due allenatori

Uomini contati per Gennaro Gattuso, che si dovrebbe affidare al 4-3-3. Al centro dell'attacco, reparto nel quale mancheranno Osimhen, Petagna e Lozano, potrebbe esserci spazio dal primo minuto o (più probabilmente) a gara in corso per Mertens, che sembra essersi finalmente lasciato alle spalle i problemi alla caviglia. L'alternativa è rappresentata da Politano come falso nueve, con ai lati Insigne ed Elmas. In mezzo al campo Fabian Ruiz, Bakayoko e Zielinski, mentre in difesa si rivedrà dal primo minuto Koulilbaly: insieme a lui, a comporre la coppia centrale, Maksimovic, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne.

4-3-3 anche per la formazione di Martinez, che in attacco si affiderà al tridente composto da Machis, Molina e Kenedy. A centrocampo Montoro, Gonalons ed Eteki, con la linea difensiva formata invece da Foulquier, Duarte, Sanchez e Neva.

Napoli-Granada, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Politano, Insigne. All. Gattuso

Granada (4-3-3): Silva; Foulquier, Duarte, Sanchez, Neva; Montoro, Gonalons, Eteki; Machis, Molina, Kenedy. All. Martinez