Il Napoli sbaraglia la concorrenza per Greenwood

Mason Greenwood è vicino al Napoli, dopo essere stato al centro del mercato per quasi un mese, l'attaccante inglese potrebbe finire alla corte di Antonio Conte. Manna si sarebbe mosso con decisione con il Manchester United e avrebbe trovato l'intesa sulla base di 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore che non rientra nei piani dei Red Devils.

L'offerta è quella giusta per lo United che invece non aveva trovato l'intesa con gli altri due club interessati e da tempo sulle tracce di Greenwood. Ci ha infatti prvato per prima la Lazio che aveva offerto 20 milioni di euro più il 50% della futura rivendita, offerta che però a Manchester non ha accettato prendendo tempi, forse consci dell'inserimento del Marsiglia di De Zerbi. Il tecnico italiano lo aveva messo in cima alle preferenze per il suo reparto offensivo, ma come detto ora è il Napoli a guidare la corsa e forse ad avere già chiuso la contesa.

Greenwood dopo Marin, Spinazzola e Buongiorno, gli azzurri fanno davvero sul serio, vogliono mettersi alle spalle la disastrosa stagione appena conclusa e con Conte in panchina puntano a tornare grandi. Ora serve un centravanti, ma prima di acquistarlo, con Lukaku che resta in pole position, dovrà essere trovata una sistemazione a Osimhen.