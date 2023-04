Napoli, infortuni Osimhen e Simeone: il punto in vista del Milan

Il Napoli sorride a metà, il ritorno alla vittoria con il Lecce è sicuramente l'aspetto positivo del venerdì di campionato, ma Spalletti non può essere soddisfatto del tutto. La prestazione non è stata delle migliori, con i salentini che hanno messo più volte in diffcoltà gli azzurri. A preoccupare però è soprattutto la situazione degli infortuni, dopo Osimhen infatti si è bloccato anche Simeone.

Milan-Napoli, le ultime notizie sugli infortuni di Osimhen e Simeone

L'argentino ha sentito prima un dolore al ginocchio e poi uno al flessore, la speranza di tutto l'ambiente è che si sia fermato in tempo e abbia evitato guia importanti. Il problema è che di tempo adesso ce n'è pochissimo, martedì sera arriva la notte della storia, l'andata dei quarti di finale di Champions League in cui il Napoli sfida il Milan.

A San Siro Simeone spera di esserci al pari di Osimhen che si è fermato anche lui per un problema muscolare. Il nigeriano è fiducioso, anche Spalletti ma al momento la sua presenza è a rischio perché, come ammesso dallo stesso mister azzurro, negli ultimi giorni ha solo corso senza forzare sul muscolo. Con Simeone e Osimhen a rischio, l'unico che potrebbe giocare al loro posto è Raspadori che però è rientrato oggi da titolare dopo un mese di stop per infortunio.