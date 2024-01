Napoli a pezzi, la lunga lista di assenti tra infortuni e squalifiche

La sconfitta in Supercoppa Italiana lascia strascichi importanti per il Napoli in campionato che contro una Lazio lanciatissima si presenterà con tante, e pesanti, defezioni. Mazzarri per provare a inseguire il quarto posto, unico obiettivo sensibile in Serie A, dovrà riuscire a trovare soluzioni pescando fino in fondo alla sua rosa.

Napoli, le ultime notizie su infortuni e squalifiche

In infermeria ci sono gli ormai lungodegenti Meret, Natan e Olivera a cui rischiano di aggiungersi anche Mazzocchi, uscito acciaccato dalla sfida con l'Inter, e Mario Rui che la finale di Supercoppa non l'ha proprio giocata per un problema fisico. Nel 3-4-3 utilizzato nelle ultime due gare quindi il Napoli rischia di perdere entrambi gli esterni e se a destra può giocare tranquillamente Di Lorenzo, a sinistra potrebbe non esserci nemmeno Zerbin promesso sposo del Monza che sta per chiudere il suo acquisto.

I problemi però non finiscono qui, spostandosi in mediana fuori da giochi ci saranno Cajuste, squalificato, e Anguissa, impegnato in Coppa d'Africa, senza contare che dopo le recenti evoluzioni sul mercato Zielinski sembra essere uscito dai radar. Gravi problemi Mazzarri li avrà anche in attacco con il nuovo acquisto Traoré ancora non al meglio, Kvaratskhelia e Simeone squalificati e Osimhen anche lui impegnato in Coppa d'Africa. In questo caso non ci sono alternative a Politano, Raspadori e Lindstrom.