Napoli, Osimhen fuori per infortunio: tegola per Spalletti

Brutte notizie per il Napoli che domani sfida la Salernitana alle 18 per proseguire il proprio viaggio in cima alla classifica. Gli azzurri, ancora imbattuti e primi insieme al Milan affrontano l'ultima della classe in un match che però riserva delle insidie. E in più Spalletti non potrà contare sul suo principale riferimento offensivo.

Salernitana-Napoli: infortunio per Osimhen

Oggi infatti si è fermato in allenamento per un problema muscolare Victor Osimhen, una delle anime del Napoli che corre più di tutti, o quasi, in campionato. Il centravanti salterà la gara contro la Salernitana per cui non è stato nemmeno convocato, e la speranza è che l'infortunio non sia grave, Perdere l'attaccante in questo momento sarebbe un problema enorme per Spalletti.

L'importanza di Osimhen per la squadra è sotto gli occhi di tutti, il nigeriano ha segnato sette reti tra campionato ed Europa League giocando in tutto dieci gare, ma i gol non sono l'unica virtù di questo gigante che Spalletti sta facendo diventare uno dei bomber più importanti di tutto il campionato. Il giocatore è fondamentale anche per la sua fisicità, quando i compagni sono in difficoltà sanno di poter giocare la palla lunga sul compagno che, in un modo o nell'altro, riesce quasi sempre a spuntarla sul difensore avversario.

Mertens al posto di Osimhen in Napoli-Salernitana

Con ogni probabilità a prendere il posto di Osimhen nella sfida di domani sarà Dries Mertens rientrato a pieno regime da un paio di settmane dopo un lungo infortunio. Il belga è in netto vantaggio su Petagna che potrebbe però entrare in campo nella ripresa visto che Mertens non gioca una gara intera ormai da tempo.

Per il resto l'attacco anti Salernitana è praticamente fatto. Dietro a Mertens giocherà Zielinski, il polacco sta ancora cercando la forma migliore e spera di ritrovarla nei prossimi novanta minuti. Sulle fasce inamovibile Insigne, che se dovesse segnare raggiungerebbe Diego Armando Maradona nella classifica dei cannonieri azzurri a quota 105, e dall'altra patrte Lozano sembra aver vinto il ballottaggio con Politano.