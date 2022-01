Napoli: Insigne mette nel mirino Hamsik, Mertens è imprendibile

Una delle tante belle notizie del pomeriggio del Napoli è Lorenzo Insigne. Il capitano torna in campo dopo un periodo di stop, segna e fa capire che non solo l’infortunio è alle spalle, ma Toronto è veramente solo il futuro, la testa è al Maradona e così sarà fino alla fine della stagione. Il 4-1 sulla Salernitana vale il secondo successo di fila per Spalletti che non recupera punti sull’Inter capolista ma adesso che non è più in emergenza ha ritrovata la sua macchina quasi perfetta, a cui mancano solo Koulibaly in difesa e Anguissa a centrocampo per provare a tornare quella di inizio campionato.

Insigne come Maradona: la classifica cannonieri all time del Napoli

La rete di oggi si Insigne è una di quelle che l’esterno ricorderà a lungo perché gli permette di agganciare Diego Armando Maradona a quota 115 gol con la maglia del Napoli. Un traguardo importantissimo che vale il terzo posto nella classifica all time dei cannonieri azzurri.

Un successo sicuramente anche se va detto che il primo posto è irraggiugibile per il capitano che è agli ultimi mesi nella squadra che è stata sua per tantissimi anni. In prima posizione c’è infatti Mertens che ha segnato 144 volte e può ancora salire perché ha una gran voglia di meritarsi il rinnovo per le prossime stagioni a suon di reti.

Insigne invece può ancora provare il sorpasso su Marek Hamsik, secondo a quota 121, all’esterno della Nazionale di Mancini mancano sei centri, non pochi ma il tempo c’è. La classifica dei cannonieri del Napoli di sempre recita quindi Mertens144, Hamsik 121, Maradona e Insigne 115 e Sallustro 107. Magari qualcosa potrà ancora cambiare da qui alla fine di questa stagione.