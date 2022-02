Napoli-Inter 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Un inizio di gara show degli azzurri, il pareggio a inizio ripresa di Dzeko e la classifica che non cambia. Napoli-Inter finisce 1-1 e per ora i nerzzurri restano in testa al campionato davanti ai campani e al Milan che domani contro la Sampdoria vincendo potrebbe operare il sorpasso.

L’inizio del Napoli è fulminante, dopo cinque minuti Di Lorenzo mette i brividi ad Handanovic, passano sessanta secondi e arriva la prima svolta del match: De Vrji entra in contatto con Osimhen in area, per Doveri è rigore e Insigne non sbaglia. 1-0 ma gli azzurri non si fermano e al 12’ Zielinski chiude con la conclusione un’ottima azione dei padroni di casa, la palla però tocca il palo esterno ed esce. La prima frazione va avanti senza grandi scossoni, si fa male Politano ed entra Elmas, poi arrivano due conclusioni sballate di Insigne e Dumfries.

Si riparte e l’Inter rientra subito in partita, cross in mezzo di Lautaro, Di Lorenzo sbaglia e Dezko da pochi passi fredda Ospina rimettendo in equilibrio il match Scudetto. Poco dopo Handanovic dice “no” ad Osimhen. Due spunti che sembrano far intravedere all’orizzonte una grande ripresa e invece i ritmi si abbassano, le gambe iniziano a non girare più a mille e lo spettacolo lascia spazio all’equilibrio. La girandola di cambia non aiuta i due allenatori, la sfida che vale una fetta di titolo finisce 1-1.

Il tabellino

Napoli-Inter 1-1

Marcatori: 7′ rig. Insigne (N), 47′ Dzeko (I)

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, M.Rui; Lobotka, F. Ruiz (73′ Anguissa); Politano (26′ Elmas), Zielinski (83′ Juan Jesus), Insigne (83′ Ounas); Osimhen (83′ Mertens). All. Spalletti.

A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Malcuit, Zanoli, Demme, Petagna.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco (90 D'Ambrosio); Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (82′ Vidal), Perisic; Lautaro (82′ Sanchez), Dzeko. All. Inzaghi.

A disposizione: Cordaz, Radu, Kolarov, Ranocchia, Darmian, Carboni, Caicedo

Napoli - Inter 1-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Napoli - Inter giocata sabato 12 febbraio sono disponibili su Sky Sport