Napoli-Inter, sfida tra bomber: Osimhen o Dzeko, chi il migliore?

Una sfida da non perdere, quella in programma sabato 12 febbraio alle 18 allo Stadio Maradona. Il Napoli di Luciano Spalletti, galvanizzato dalle ultime quattro vittorie consecutive, ospiterà l'Inter di Simone Inzaghi, reduce, in campionato, dall'amaro ko nel derby con il Milan. I partenopei, al momento secondi in classifica a -1 proprio dai nerazzurri, sognano il sorpasso ai danni di Handanovic e compagni, che, a loro volta, vogliono invece dare una spallata forse decisiva agli avversari. Un match che potrebbe essere deciso dai rispettivi centravanti, con Victor Osimhen ed Edin Dzeko pronti a sfidarsi a distanza.

Osimhen, l'uomo in più del Napoli

Inutile negare l'evidenza, Osimhen è il giocatore che fa la differenza per il Napoli. Il nigeriano, alla sua seconda stagione in Italia, si è sobbarcato sulle spalle il peso dell'attacco partenopeo, segnando sei reti in quattordici presenze. E non è certo un caso che il calo della formazione di Spalletti sia coinciso con il suo infortunio: la sua assenza aveva infatti tolto certezze agli azzurri, che con il rientro in campo del loro leader offensivo sono subito tornati a volare.

Dzeko, il bomber senza età

Se Osimhen, classe 1998, è il nuovo che avanza, Dzeko rappresenta il prototipo del bomber senza età. Malgrado le 36 candeline che spegnerà il prossimo 17 marzo, il bosniaco è ancora elemento capace di fare la differenza, come dimostrano le nove reti segnate fin qui in campionato. L'attaccante, dopo un periodo di appannamento, è tornato ad incidere nelle ultime settimane, trovando il gol prima contro il Venezia in campionato e poi contro la sua ex Roma in Coppa Italia. Timbri che gli permetteranno di presentarsi tirato a lucido per la sfida del Maradona.

Osimhen-Dzeko, chi è il migliore

Difficile stabilire chi, tra Osimhen e Dzeko, possa essere oggi considerato migliore dell'altro. Entrambi, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nelle rispettive squadre, agendo non solo da finalizzatori, ma da punto di riferimento per tutte le manovre offensivo. Il nigeriano ha dalla sua la freschezza e la straripanza atletica, mentre il bosniaco può contare sull'esperienza, che gli permette di essere decisivo anche quando sembra fuori dalla partita. L'unica cosa certa, quindi, è che l'esito di Napoli-Inter dipenderà in buona parte anche dalle loro prestazioni.