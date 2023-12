Inter, come giocherà a Napoli: la probabile formazione

Un altro big match, sempre da affrontare in trasferta. L'Inter, dopo il pareggio per 1-1 della scorsa settimana allo Stadium contro la Juventus, è attesa dall'impegno del Maradona contro il Napoli campione d'Italia in carica. Una sfida alla quale i nerazzurri, attualmente al comando della classifica con due lunghezze di vantaggio sulla Vecchia Signora, si presenteranno dopo il rocambolesco 3-3 ottenuto contro il Benfica in Champions League. Una partita ovviamente delicata, dato che i partenopei, dopo un inizio di stagione difficile, vogliono risalire la china sotto la guida di Walter Mazzarri. Ed una vittoria, per gli azzurri, significherebbe anche rilanciarsi in ottica scudetto.

La formazione

Delle difficoltà della sfida è ben consapevole Simone Inzaghi, che, archiviato l'impegno con il Benfica, si è subito messo al lavoro per preparare al meglio la trasferta in Campania. Facile ipotizzare che il tecnico dell'Inter, dopo l'ampio turnover europeo, possa affidarsi ai titolarissimi per il match del Maradona. In attacco, quindi, si rivedrà il tandem formato da Lautaro Martinez e Thuram, capace di garantire rapidità, fisicità e senso del gol. In mezzo al campo tornerà in cabina di regia Calhanoglu, con il turco che sarà affiancato da Barella e Mkhitaryan (iniziale panchina per Frattesi). Sulle corsie esterne Dimarco a sinistra ed il recuperato Dumfries a destra, mentre in difesa difficile che Bastoni possa essere recuperato: spazio quindi per De Vrij con Acerbi e Darmian.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione dell'Inter contro il Napoli: