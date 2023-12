Napoli-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Il Napoli per cercare di tenersi stretto il quarto posto e avvicinarsi alla vetta, l'Inter per il controsorpasso sulla Juventus in prima posizione. Domenica alle 20,45 al Maradona va in scena il big match di giornata in cui Mazzarri spera di continuare a vedere i progressi nella formazione azzurra passata nelle sue mani dopo l'addio di Garcia. Inzaghi torna a schierare i titolari per continuare la corsa che lo vede imbattuto da undici partite di fila in tutte le competizioni.

Napoli-Inter, le scelte di Mazzarri

Il Napoli ritrova Osimhen dal primo minuto, il bomber dopo qualche scampolo di gara è pronto a riprendersi la maglia da titolare al centro del tridente completato da Kvaratskhelia e Politano. In mediana Zielinski favorito su Elmas, mentre in difesa continua l'emergenza a sinistra, Mario e Rui e Olivera sono ancora ai box e quindi giocherà Juan Jesus. Conferma anche per Meret nonostante le indicesioni di Madrid.

Napoli-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi dopo il turnover di Champions, torna a schierare tutti i titolari con le uniche assenze in difesa di Pavard e Bastoni. Davanti a Sommer quindi spazio a Darmian e Acerbi insieme a De Vrji. Giocherò dall'inizio ancora Barella, non particolarmente brillante ultimamente ma favorito su Frattesi. In attacco ovviamente la coppia Lautaro, 13 gol in 13 gare di campionato, e Thuram.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Napoli-Inter, diretta tv e streaming

La sfida del Maradona sarà trasmessa solamente da DAZN sulla App e sul sito internet ufficiali della piattaforma. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini.