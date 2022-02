Napoli-Inter, il pronostico: chi vincerà la sfida scudetto?

Novanta minuti da vivere tutti d'un fiato. Il Napoli di Luciano Spalletti, reduce da quattro vittorie consecutive, l'ultima delle quali conquistata sul campo del Venezia, ospiterà sabato 12 febbraio alle 18 allo stadio Maradona l'Inter nella gara valevole per la 25esima giornata di Serie A. Un match che potrebbe già dire molto in chiave scudetto, visto che i partenopei, al momento secondi in classifica a pari merito con il Milan con i loro 52 punti, si trovano ad una sola lunghezza di distanza dai nerazzurri (che però hanno una gara in meno). Per Insigne e compagni una vittoria significherebbe candidarsi con prepotenza al tricolore, mentre un successo degli uomini di Simone Inzaghi, al contrario, potrebbe affievolire con decisione i sogni di gloria degli azzurri.

Napoli-Inter, come arrivano alla sfida gli azzurri

Il Napoli ha fatto bottino pieno nelle ultime quattro uscite, superando in sequenza Sampdoria, Bologna, Salernitana e Venezia (nel mezzo, però, la sconfitta con la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia). Un ruolino di marcia che ha permesso di rilanciare le ambizioni dei partenopei dopo un momento opaco, caratterizzato da qualche acuto (l'affermazione esterna sul campo del Milan), ma anche da diversi passi falsi (come il ko interno con lo Spezia).

Napoli-Inter, come arrivano alla sfida i nerazzurri

L'Inter, nell'ultima giornata di campionato, è stata superata per 1-2 dal Milan nel sentitissimo derby della Madonnina, con i rossoneri che si sono imposti in rimonta nella ripresa grazie ad una doppietta di Giroud. Un ko che i nerazzurri, che in precedenza avevano battuto il Venezia, hanno riscattato con l'affermazione contro la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. La sconfitta con il Diavolo, per la formazione di Simone Inzaghi, è arrivata dopo una striscia di ben quattordici risultati utili consecutivi in Serie A.

Napoli-Inter, il pronostico

Una sfida da tripla, quello dello stadio Maradona. L'Inter, da un punto di vista tecnico, ha forse qualcosa in più del Napoli, ma i nerazzurri, a differenza della formazione di Spalletti, già fuori dalla Coppa Italia, si presenteranno alla gara con i novanta minuti dell'incontro con la Roma sulle gambe. Il calore del pubblico partenopeo (biglietti già sold-out, previsti 27mila spettatori) potrebbe inoltre fare la differenza trascinando Insigne e compagni, ma risulta difficile pensare ad un'Inter ko per due giornate di seguito: per questi motivi il risultato più probabile è forse il pareggio.