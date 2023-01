Napoli-Juventus, i tre giocatori chiave su cui punterà Allegri

Una lunga rincorsa, imposta da una partenza di stagione sottotono e che adesso, a quasi metà campionato, ha riportato la Juventus più o meno in linea con quelle che erano le aspettative iniziali. I bianconeri, grazie alla serie di otto vittorie consecutive, l'ultima delle quali conquistata contro l'Udinese per 1-0 grazie alla rete nel finale di Danilo, occupano la seconda posizione della classifica, a pari merito con il Milan e a -7 dal Napoli capolista. E proprio i partenopei saranno i prossimi avversari degli uomini di Massimiliano Allegri, che, in caso di blitz al Maradona, potrebbero davvero iniziare a coltivare concrete speranze scudetto. Dell'importanza della gara con gli azzurri è ben consapevole il tecnico, che chiederà un contributo particolarmente importante a tre dei suoi giocatori più rappresentativi.

Gleison Bremer

Costretto ad alzare bandiera bianca per il match contro l'Udinese a causa di un affaticamento muscolare, Gleison Bremer riprenderà regolarmente il suo posto al centro della difesa in occasione del match del Maradona. A lui Allegri chiederà una prestazione attenta e di personalità: il brasiliano dovrà guidare l'intera retroguardia per limitare quanto più possibile le bocche da fuoco napoletane.

Adrien Rabiot

In estate era ormai vicinissimo all'addio, poi, alla fine, è rimasto a Torino, per la gioia di Allegri. Il tecnico è sempre stato un grande estimatore del francese, che in questa prima parte di stagione ha offerto un contributo prezioso anche in fase realizzativa, con cinque reti segnate tra campionato e Champions League. A lui, con le sue capacità di inserimento, spetterà il compito di accompagnare l'azione offensiva ogni qualvolta ce ne sia la possibilità.

Arkadiusz Milik

Rimasto inizialmente in panchina contro l'Udinese, Arek Milik è pronto a riprendersi il posto al centro dell'attacco contro il Napoli. Una sfida da ex per il polacco, che proprio all'ombra del Vesuvio ha vissuto alcune delle stagioni migliori della sua carriera. A lui Allegri chiederà di mettere costantemente apprensione alla difesa partenopea, trovando magari, perché no, anche la via del gol.