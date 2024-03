Dove vedere Napoli-Juventus in tv e streaming, le probabili formazioni

Torna la sfida tra Napoli e Juventus, eterne rivali, che domenica alle 20,45 scenderanno in campo al Maradona a caccia di conferme. Calzona è reduce dalle sei reti rifilate al Sassuolo, gli azzurri sono tornati scoppiettanti trascinati da Osimhen e Kvaratskhelia, ma serve una controprova e la sfida di domani è una delle più dure del campionato. La Juve infatti viaggia al secondo posto e dopo quattro partite senza vittorie che gli hanno fatto perdere il treno scudetto è riuscita a vincere all'ultimo respiro con il Frosinone. Tre punti utili per tenersi il posto in Champions League, ma che non hanno convinto per niente la critica.

Napoli-Juventus, le scelte di Calzona

Pochi dubbi per Calzona che dovrebbe confermare in blocco la formazione che ha vinto con il Sassuolo. In difesa Olivera in vantaggio su Mario Rui a sinistra, in mediana Traorè nettamente in vantaggio su Zielinski, mentre il tridente sarà ancora Politano, Osimhen, sempre a segno a da quando è tornato dalla Coppa d'Africa e Kvaratskhelia. Due gli indisponibili Cajuste e Ngonge.

Napoli-Juventus, le scelte di Allegri

Più lunga la lista degli assenti di Allegri che non potrà schierare Rabiot, Mckennie, De Sciglio e Perin, oltre agli squalificati Pogba e Fagioli. Resta da sciogliere il nodo Chiesa con l'attaccante che non è al meglio e potrebbe non farcela, al suo posto si scalda Yildiz per fare coppia con Vlahovic. Mediana a pezzi e scelte obbligate per la Juve con Alacaraz e Miretti a fare da spalla a Locatelli, in difesa torna Danilo.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Juventus (3-5-2) Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic

Napoli-Juventus in diretta tv e streaming

La sfida tra Napoli e Juventus di domenica alle 20,45 sarà trasmessa in tv e in streaming da Dazn sulla appa e sul sito ufficiale dell'emittente. Per chi possiede anche l'abbonamento a Sky le immagini saranno visibili anche sul canale 214 del decoder satellitare.