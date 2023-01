Napoli-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli per volare sempre più in alto, la Juventus per riaprire la corsa Scudetto. Tutto pronto al Maradona per la gara che vale una fetta di titolo in Serie A. Venerdì alle 20,45 in uno stadio stracolmo va in scena il meglio del campionato, la prima contro la seconda in classifica seprate da sette punti, il miglior attacco contro la miglior difesa, la cooperativa del gol di Spalletti contro la granitica formazione di Allegri.

Gli azzurri arrivano alla supersfida dopo il successo con la Sampdoria che ha cancellato la sconfitta di San Siro, prima in campionato dopo una lunga striscia di vittorie. I bianconeri sono la formazone più in forma del torneo con otto successi consecutivi tutti senza subire reti.

Napoli-Juventus: le scelte di Spalletti

Nessun problema per Kim che dopo essere uscito a fine primo tempo con la Samp si è allenato regolarmente con il gruppo e quindi ci sarà con al fianco Rrahmani a proteggere Meret. Sulla sinistra Mario Rui è favorito su Olivera, mentre in mediana rispetto alla gara di Marassi tornerà dal primo minuto Zielinski vicino agli inamovibili Lobotka e Anguissa. Solito dubbio in attacco con Politano che parte favorito su Lozano per completare il tridente con il capocannoniere della Serie A Osimhen e Kvaratskhelia.

Napoli-Juventus: le scelte di Allegri

Soliti problemi in infermeria per Allegri che deve rinunciare a Vlahovic, Bonucci, Pogba, Cuadrado e De Sciglio. Confermato il 3-5-2 con cui il tecnico livornese ha blindato la difesa con Bremer, Danilo e Alex Sandro davanti a Szczesny. Chiesa scalpita, ma con ogni probabilità partirà dall panchina lasciando spazio a Mckennie pronto a completare la mediana insieme a Locatelli, Paredes, Rabiot e Kostic. In attacco Di Maria avrà il compito di inventare, Milik quello di finalizzare.

Napoli-Juventus: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

Napoli-Juventus in diretta tv e streaming

La sfida tra Napoli e Juventus di venerdì 13 gennaio alle 20,45 sarà trasmessa da DAZN in diretta streaming sulla App, disponibile su tutti i dispositivi abilitati, e in tv al canale 214 del decoder Sky, ma solo per chi ha gli abbonamenti ad entrambe le piattaforme. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.