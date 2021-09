Napoli-Juventus, dove vedere la partita di oggi in diretta tv e streaming (DAZN)

Partita da non perdere, quella in programma questo sabato 11 settembre allo stadio Maradona. Il Napoli di Luciano Spalletti, che ha conquistato due vittorie nelle prime due gare di campionato, ospiterà la Juventus di Massimiliano Allegri nella sfida valevole per la terza giornata di Serie A. I bianconeri, che arriveranno al match in piena emergenza (out i sudamericani dopo gli impegni con le Nazionali), hanno raccolto fin qui solamente un punto e non possono permettersi ulteriori passi falsi: in caso di sconfitta, la Vecchia Signora scivolerebbe infatti a -8 dai partenopei.

Napoli-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Napoli-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN tramite collegamento online al sito o attraverso la app. Il match, oltre che su pc, tablet e smartphone, potrà essere seguito anche attraverso una Smart tv utilizzando la connesione internet.