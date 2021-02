Napoli-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Azzurrri per la Champions, bianconeri per lo scudetto

Il Napoli per un posto Champions, la Juventus per lo scudetto. Questo l'obiettivo delle due squadre che questo pomeriggio, alle 18, si affronteranno allo stadio Maradona nella gara valevole per la 22ª giornata di Serie A. Gli azzurri, in campionato, sono reduci dal ko con il Genoa, mentre i bianconeri, che hanno appena staccato il pass per la finale di Coppa Italia eliminando l'Inter al termine del doppio confronto, hanno collezionato tre vittorie negli ultime tre incontri: un ruolino di marcia che ha rilanciato le ambizioni della formazione di Andrea Pirlo, terza in classifica a sette punti di distanza dal Milan capolista, ma con una gara in più da giocare. I partenopei, invece, sono al momento sesti, a -3 dal quarto posto occupato da Lazio e Roma.

Napoli-Juventus in tv e streaming

La partita Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Il match sarà inoltre visibile in streaming sulla piattaforma Sky Go anche attraverso dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità di assistere alla sfida su Now Tv, servizio streaming di Sky. In questo caso sarà necessario acquistare uno dei pacchetti che contenga la gara.