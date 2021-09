Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti con Osimhen, bianconeri in emergenza

Sarà Napoli-Juventus, in programma sabato 11 settembre alle 18 allo stadio Maradona e valevole per la terza giornata di Serie A, il primo big match del nuovo campionato. Gli azzurri arrivano alla sfida forti delle vittorie conquistate nei primi due turni contro Venezia e Genoa, mentre i bianconeri sono stati protagonisti di un avvio lento, raccogliendo fin qui soltanto un punto (pareggio con l'Udinese, sconfitta con l'Empoli). Per la Vecchia Signora, quindi, impegno da non fallire.

Napoli-Juventus, le scelte dei due allenatori

Luciano Spalletti, per la sfida contro la Juventus, si affiderà al 4-3-3, con Osimhen, al quale è stata ridotta la squalifica ricevuta in seguito all'espulsione con il Venezia, al centro dell'attacco: ai suoi lati Politano e Insigne. In mezzo al campo, con Zielinski verso il forfait, spazio per Fabian Ruiz, Anguissa ed Elmas, mentre in difesa, a protezione del portiere Ospina, ci saranno Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui.

Situazione di emergenza dall'altra parte per Allegri, che ritroverà soltanto a poche ore dalla partita i sudamericani Alex Sandro, Bentancur, Cuadrado, Danilo e Dybala. Solo il colombiano dovrebbe comunque far parte della formazione iniziale, completando la linea difensiva con De Ligt, Chiellini e De Sciglio. A centrocampo coppia centrale formata da Locatelli e Rabiot con Kulusevski (in ballottaggio con McKennie) e Bernardeschi sulle corsie esterne, mentre in attacco certo del posto è Morata, con l'altra maglia che sarà di Chiesa se l'ex giocatore della Fiorentina avrà smaltito l'infortunio riportato in queste ore in Nazionale, altrimenti spazio per Kean.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Kulusevski, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Chiesa, Morata. All. Allegri