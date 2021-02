Napoli-Juventus, le probabili formazioni: dubbio Petagna-Osimhen per Gattuso, Pirlo con Morata

Emergenza in difesa per gli azzurri, ballottaggio Arthur-Rabiot nei bianconeri

Big match allo stadio Maradona, dove il Napoli, nel pomeriggio di sabato 13 febbraio (fischio d'inizio alle 18), ospiterà la Juventus nella 22ª giornata di Serie A. Una sfida alla quale le due squadre arrivano in uno stato di forma diametralmente opposto: gli azzurri sono reduci dai ko contro Genoa (in campionato) e Atalanta (Coppa Italia), mentre i bianconeri hanno appena staccato il pass per la finale di Coppa Italia superando nel doppio confronto l'Inter. La formazione di Pirlo, che negli ultimi tre turni ha conquistato altrettante vittorie, vuole adesso prolungare la propria striscia positiva per rientrare a pieno titolo nella corsa scudetto.

Napoli-Juventus, le scelte dei due allenatori

Gennaro Gattuso, per la partita contro la Juventus, dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Petagna ed Osimhen a contendersi la maglia al centro dell'attacco. Ai lati Lozano e Insigne. In difesa, viste le assenze di Koulibaly e Manolas, la coppia centrale sarà formata da Maksimovic e Rrahmani, mentre a centrocampo il terzetto dovrebbe essere composto da Elmas, Demme e Zielinski.

Pirlo, dall'altra parte, si affiderà all'ormai collaudato 4-4-2, con Morata favorito su Kulusevski per formare il tandem d'attacco con Cristiano Ronaldo. In mezzo al campo da valutare le condizioni di Arthur: se il brasiliano starà bene, toccherà a lui giocare al centro insieme a Bentancur con McKennie e Chiesa sulle corsie esterne, altrimenti spazio per Rabiot. In difesa, dopo il turno di riposo osservato in Coppa Italia, si rivedranno dal primo minuto Bonucci e Chiellini al posto di De Ligt e Demiral. Terzini Cuadrado e Danilo, favorito su Alex Sandro.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo