Napoli-Juventus, il pronostico: chi vincerà la sfida scudetto?

Una partita che potrebbe dire molto sul futuro della stagione. Venerdì 13 gennaio, alle 20.45 allo stadio Maradona, si disputerà Napoli-Juventus, big match della 18esima giornata del campionato di serie A. Gli azzurri guidano al momento la classifica con i loro 44 punti, 7 in più di Juventus e Milan, con i bianconeri che sognano il blitz per riaprire clamorosamente il discorso scudetto dopo un inizio di stagione sottotono. Gli uomini di Luciano Spalletti, in caso di vittoria, infliggerebbero invece una mazzata forse già decisiva agli avversari.

Napoli-Juventus, come arrivano alla sfida gli azzurri

Il Napoli, nell'ultima giornata, ha espugnato per 0-2 il Marassi piegando la Sampdoria grazie alle reti di Osimhen ed Elmas. Un successo che ha permesso ai partenopei di lasciarsi alle spalle il ko in casa dell'Inter, il primo del torneo per gli uomini di Luciano Spalletti: gli azzurri, in precedenza, avevano infatti tenuto un cammino praticamente netto, rallentato solamente dai pareggi di agosto contro Fiorentina e Lecce. Il Napoli, al momento, può inoltre vantare il miglior attacco del campionato (39 gol segnati) e la seconda miglior difesa (13 reti subite).

Napoli-Juventus, come arrivano alla sfida i bianconeri

Una lunghissima striscia positiva, quella da cui è reduce la Juventus. I bianconeri, con l'affermazione per 1-0 contro l'Udinese, hanno portato a otto la serie di vittorie consecutive in campionato. L'ultimo passo falso degli uomini di Massimiliano Allegri, che hanno subito appena 7 gol in tutto il torneo, risale allo scorso 8 ottobre, quando si arresero a San Siro per 2-0 al Milan (reti di Tomori e Diaz).

Napoli-Juventus, il pronostico

Una sfida che promette quindi scintille, quella del Maradona. La Juventus, trascinata da una fase difensiva pressoché perfetta, sta vivendo un ottimo momento di forma, mentre il Napoli, in queste prime due uscite del nuovo anno, sembra aver perso un po' di quel brio ammirato nella prima parte di stagione. La sensazione è che, alla fine, ne esca fuori una partita equilibrata, con il risultato di pareggio che, forse, potrebbe lasciar soddisfatte entrambe le formazioni.